Загарбники зобов’язали школи на окупованих територіях України подавати списки "батьківських комітетів" - ЦНС

На окупованих територіях України росіяни вимагають від шкіл узгоджувати з ними "батьківські комітети". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Ворог вигадав новий механізм контролю на тимчасово окупованих територіях. Відтепер всі школи мають подавати до окупаційних адміністрацій дані щодо "батьківських комітетів" по кожному класу

У ЦНС зауважили, що потім російська окупаційна адміністрація передає ці дані російським репресивним органам на перевірку.

Ворог не довіряє батькам і вимагає додаткової фільтрації, адже боїться "проукраїнських елементів". Офіційно це росіяни називають "превентивна боротьба з екстремізмом,