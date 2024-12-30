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Загарбники зобов’язали школи на окупованих територіях України подавати списки "батьківських комітетів" - ЦНС

Київ • УНН

 • 117019 перегляди

Російська окупаційна влада зобов'язала школи подавати дані про батьківські комітети у кожному класі. Ці списки передаються репресивним органам для перевірки на "проукраїнські елементи".

На окупованих територіях України росіяни вимагають від шкіл узгоджувати з ними "батьківські комітети". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Ворог вигадав новий механізм контролю на тимчасово окупованих територіях. Відтепер всі школи мають подавати до окупаційних адміністрацій дані щодо "батьківських комітетів" по кожному класу

- йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважили, що потім російська окупаційна адміністрація передає ці дані російським репресивним органам на перевірку.

Ворог не довіряє батькам і вимагає додаткової фільтрації, адже боїться "проукраїнських елементів". Офіційно це росіяни називають "превентивна боротьба з екстремізмом,

- пояснили такі заходи росіян в ЦНС.

Нагадаємо

На окупованих територіях загарбники створюють інженерні класи для навчання підлітків збірці дронів для потреб російської армії. Програму розширення мережі таких класів затверджено до 2030 року.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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