Захватчики обязали школы на оккупированных территориях Украины подавать списки "родительских комитетов" - ЦНС
Киев • УНН
Российские оккупационные власти обязали школы подавать данные о родительских комитетах в каждом классе. Эти списки передаются репрессивным органам для проверки на "проукраинские элементы".
На оккупированных территориях Украины россияне требуют от школ согласовывать с ними "родительские комитеты". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Враг придумал новый механизм контроля на временно оккупированных территориях. Отныне все школы должны подавать в оккупационные администрации данные по "родительским комитетам" по каждому классу
В ЦНС отметили, что затем российская оккупационная администрация передает эти данные российским репрессивным органам на проверку.
Враг не доверяет родителям и требует дополнительной фильтрации, ведь боится "проукраинских элементов". Официально это россияне называют "превентивная борьба с экстремизмом,
Напомним
На оккупированных территориях захватчики создають инженерные классы для обучения подростков сборке дронов для нужд российской армии. Программа расширения сети таких классов утверждена до 2030 года.