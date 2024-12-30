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Захватчики обязали школы на оккупированных территориях Украины подавать списки "родительских комитетов" - ЦНС

Захватчики обязали школы на оккупированных территориях Украины подавать списки "родительских комитетов" - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 953 просмотра

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Российские оккупационные власти обязали школы подавать данные о родительских комитетах в каждом классе. Эти списки передаются репрессивным органам для проверки на "проукраинские элементы".

На оккупированных территориях Украины россияне требуют от школ согласовывать с ними "родительские комитеты". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Враг придумал новый механизм контроля на временно оккупированных территориях. Отныне все школы должны подавать в оккупационные администрации данные по "родительским комитетам" по каждому классу

- говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что затем российская оккупационная администрация передает эти данные российским репрессивным органам на проверку.

Враг не доверяет родителям и требует дополнительной фильтрации, ведь боится "проукраинских элементов". Официально это россияне называют "превентивная борьба с экстремизмом,

- объяснили такие меры россиян в ЦНС.

Напомним

На оккупированных территориях захватчики создають инженерные классы для обучения подростков сборке дронов для нужд российской армии. Программа расширения сети таких классов утверждена до 2030 года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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