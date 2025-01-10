оккупанты запустили новую программу вербовки украинцев в госструктуры рф - ЦНС
Киев • УНН
россияне создали программу "стажер минобразования" для выпускников с оккупированных территорий. Цель программы - преодолеть кадровый дефицит и привлечь украинцев к коллаборационистской деятельности в оккупационных администрациях.
Оккупанты агитируют жителей временно оккупированных территорий становиться госслужащими. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
По информации ЦНС, россияне запустили новую программу "стажер минобразования" для выпускников фейковых университетов с временно оккупированных территорий.
Таким образом, враг планирует преодолеть кадровый дефицит на ВОТ и максимально привлечь украинцев к коллаборационистской деятельности, чтобы создать круговую поруку
Отмечается, что после стажировки участники программы должны получить место в оккупационных администрациях.
Напомним
российские оккупационные власти обязали школы подавать данные о родительских комитетах в каждом классе. Эти списки передаются репрессивным органам для проверки на "проукраинские элементы".