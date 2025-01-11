Студенти ТОТ Луганщини проходитимуть практику в госпіталях для бойовиків "сво"

Академія культури і мистецтв Матусовского у тимчасово окупованому Луганську відправлятиме своїх студентів на практику в росію. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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За даними інформаційного ресурсу, студенти будуть проходити практику у реабілітаційних центрах для терористів "сво".

Там вони працюватимуть у місцевих клубах та розважатимуть культзаходами списаних "героїв"

У ЦНС зауважили, що така виробнича практика студентів-культурологів є частиною кремлівської політики окупації України.

Насамперед русифікувати молодь та знищити їх українську самоідентичність. А ще – нав’язати відчуття причетності до "руського міра" та його подвигів і за одно виправдання злочинів терористів