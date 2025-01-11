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Студенти ТОТ Луганщини проходитимуть практику в госпіталях для бойовиків "сво"

Київ • УНН

 • 38541 перегляди

Академія Матусовского в окупованому Луганську відправлятиме студентів на практику в російські реабілітаційні центри. Це частина політики русифікації української молоді на окупованих територіях.

Академія культури і мистецтв Матусовского у тимчасово окупованому Луганську відправлятиме своїх студентів на практику в росію. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

За даними інформаційного ресурсу, студенти будуть проходити практику у реабілітаційних центрах для терористів "сво".

Там вони працюватимуть у місцевих клубах та розважатимуть культзаходами списаних "героїв"

- пише ЦНС.

У ЦНС зауважили, що така виробнича практика студентів-культурологів є  частиною кремлівської політики окупації України.

Насамперед русифікувати молодь та знищити їх українську самоідентичність. А ще – нав’язати відчуття причетності до "руського міра" та його подвигів і за одно виправдання злочинів терористів 

- зазначили в ЦНС.

Зазначається, що Луганська академія культури та мистецтв є однією з установ, що займається подібною діяльністю.

Нагадаємо

росіяни створили програму "стажер міносвіти" для випускників з окупованих територій. Мета програми - подолати кадровий дефіцит та залучити українців до колабораційної діяльності в окупаційних адміністраціях.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
ukrainaУкраїна
luhanskЛуганськ

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