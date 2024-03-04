Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июня

Страны ОПЕК и ее партнеры продлили сокращение добычи нефти до конца июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов организации, передает УНН.

Детали

Опрошенные Bloomberg трейдеры и аналитики ждали этого шага.

В ноябре 2023 года государства ОПЕК и их партнеры договорились добровольно продлить на первый квартал сокращение объемов добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

В январе Казахстан и Иран не выполнили своих обязательств по сокращению, однако пообещали улучшить соблюдение квот и компенсировать избыточную добычу, отмечает Bloomberg.

Начиная с конца 2022 года, ОПЕК осуществила серию сокращений добычи, чтобы поддержать рынок на фоне роста добычи в США и других производителей, а также опасений относительно спроса, поскольку крупные экономики борются с высокими процентными ставками.

Это решение предназначено для стабилизации рынка и избежания негативных воздействий на экономику.

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