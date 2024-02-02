Нефть дорожает после сохранения ОПЕК+ сокращения добычи, но движется к потерям в цене за неделю

Цены на нефть выросли в пятницу после решения ОПЕК+ сохранить неизменной политику по добыче нефти, хотя цены на эталонные марки шли к недельному падению на фоне необоснованных сообщений о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 44 цента, или 0,6%, до 79,14 долл. за баррель к 09:30 по Киеву, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подорожали на 36 центов, или 0,5%, до 74,18 долл. за баррель.

В четверг два источника в ОПЕК+ заявили, что группа сохранила свою политику по добыче нефти без изменений и в марте примет решение о том, продолжать ли добровольное сокращение добычи нефти на первый квартал.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с россией, известные как ОПЕК+, запланировали сокращение добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки на первый квартал, как было объявлено в ноябре.

Аналитики ANZ Research заявили в пятничной заметке, что эти сокращения добычи должны поддерживать сокращение поставок в первом квартале, на фоне того, как рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, нормализуется, а рост добычи в США замедлится в 2024 году до 300 000 баррелей в сутки с 800 000 баррелей в сутки в прошлом году.

Также поддержку ценам на нефть оказало решение Федеральной резервной системы США сохранить базовую процентную ставку "овернайт" в диапазоне 5,25%-5,50% и комментарии председателя Джерома Пауэлла, который заявил, что процентные ставки достигли пика и будут снижаться в ближайшие месяцы.

Однако цены на нефть были на пути к падению в недельном измерении примерно на 5%, поскольку необоснованные сообщения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС ограничили рост и привели к снижению контрактов более чем на 2% в четверг, указывает издание.

"Недавние сообщения о прогрессе в расширении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое может ослабить нынешний геополитический стресс, держат нефтяных инвесторов в стороне", - сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

Российские нефтяные танкеры также продолжают плавать через Красное море, преимущественно без нападений хуситов, что контрастирует с представлениями рынка о значительных перебоях в глобальных потоках поставок нефти, сказала Сачдева.

Во время последнего витка напряженности по поводу судоходства связанные с Ираном боевики-хуситы в Йемене заявили в четверг, что их военно-морские силы атаковали неизвестное британское торговое судно в Красном море.

Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters