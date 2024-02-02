Нафта дорожчає після збереження ОПЕК+ скорочення видобутку, але прямує до втрат у ціні за тиждень

Ціни на нафту зросли у п'ятницю після рішення ОПЕК+ зберегти незмінною політику щодо видобутку нафти, хоча ціни на еталонні марки йшли до тижневого падіння на тлі необґрунтованих повідомлень про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 44 центи, або 0,6%, до 79,14 дол. за барель до 09:30 за Києвом, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 36 центів, або 0,5%, до 74,18 дол. за барель.

У четвер два джерела в ОПЕК+ заявили, що група зберегла свою політику щодо видобутку нафти без змін і у березні ухвалить рішення про те, чи продовжувати добровільне скорочення видобутку нафти на перший квартал.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники на чолі з росією, відомі як ОПЕК+, запланували скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу на перший квартал, як було оголошено у листопаді.

Аналітики ANZ Research заявили в п'ятничній замітці, що ці скорочення видобутку повинні підтримувати скорочення поставок у першому кварталі, на тлі того, як зростання видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК, нормалізується, а зростання видобутку в США сповільниться у 2024 році до 300 000 барелів на добу з 800 000 барелів на добу минулого року.

Також підтримку цін на нафту надало рішення Федеральної резервної системи США зберегти базову процентну ставку "овернайт" у діапазоні 5,25%-5,50% та коментарі голови Джерома Пауелла, який заявив, що процентні ставки досягли піку і знижуватимуться в найближчі місяці.

Проте ціни на нафту були на шляху до падіння у тижневому вимірі приблизно на 5%, оскільки необґрунтовані повідомлення про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС обмежили зростання та призвели до зниження контрактів більш ніж на 2% у четвер, вказує видання.

"Нещодавні повідомлення про прогрес у розширенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яка може послабити нинішній геополітичний стрес, тримають нафтових інвесторів осторонь", - сказала Пріянка Сачдєва, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Російські нафтові танкери також продовжують плавати через Червоне море, переважно без нападів хуситів, що контрастує з уявленнями ринку про значні перебої у глобальних потоках постачання нафти, сказала Сачдєва.

Під час останнього витка напруженості з приводу судноплавства пов'язані з Іраном бойовики-хусити в Ємені заявили в четвер, що їхні військово-морські сили атакували невідоме британське торгове судно в Червоному морі.

Поставки російської нафти через Червоне море стикаються з меншими ризиками, ніж конкуренти - Reuters