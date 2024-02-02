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Нафта дорожчає після збереження ОПЕК+ скорочення видобутку, але прямує до втрат у ціні за тиждень

Нафта дорожчає після збереження ОПЕК+ скорочення видобутку, але прямує до втрат у ціні за тиждень

Київ • УНН

 • 25404 перегляди

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як ОПЕК+ вирішила залишити політику видобутку нафти без змін, хоча ціни були на шляху до тижневого падіння через необґрунтовані повідомлення про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Ціни на нафту зросли у п'ятницю після рішення ОПЕК+ зберегти незмінною політику щодо видобутку нафти, хоча ціни на еталонні марки йшли до тижневого падіння на тлі необґрунтованих повідомлень про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 44 центи, або 0,6%, до 79,14 дол. за барель до 09:30 за Києвом, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 36 центів, або 0,5%, до 74,18 дол. за барель.

У четвер два джерела в ОПЕК+ заявили, що група зберегла свою політику щодо видобутку нафти без змін і у березні ухвалить рішення про те, чи продовжувати добровільне скорочення видобутку нафти на перший квартал.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники на чолі з росією, відомі як ОПЕК+, запланували скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу на перший квартал, як було оголошено у листопаді.

Аналітики ANZ Research заявили в п'ятничній замітці, що ці скорочення видобутку повинні підтримувати скорочення поставок у першому кварталі, на тлі того, як зростання видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК, нормалізується, а зростання видобутку в США сповільниться у 2024 році до 300 000 барелів на добу з 800 000 барелів на добу минулого року.

Також підтримку цін на нафту надало рішення Федеральної резервної системи США зберегти базову процентну ставку "овернайт" у діапазоні 5,25%-5,50% та коментарі голови Джерома Пауелла, який заявив, що процентні ставки досягли піку і знижуватимуться в найближчі місяці.

Проте ціни на нафту були на шляху до падіння у тижневому вимірі приблизно на 5%, оскільки необґрунтовані повідомлення про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС обмежили зростання та призвели до зниження контрактів більш ніж на 2% у четвер, вказує видання.

"Нещодавні повідомлення про прогрес у розширенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яка може послабити нинішній геополітичний стрес, тримають нафтових інвесторів осторонь", - сказала Пріянка Сачдєва, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Російські нафтові танкери також продовжують плавати через Червоне море, переважно без нападів хуситів, що контрастує з уявленнями ринку про значні перебої у глобальних потоках постачання нафти, сказала Сачдєва.

Під час останнього витка напруженості з приводу судноплавства пов'язані з Іраном бойовики-хусити в Ємені заявили в четвер, що їхні військово-морські сили атакували невідоме британське торгове судно в Червоному морі.

Поставки російської нафти через Червоне море стикаються з меншими ризиками, ніж конкуренти - Reuters01.02.24, 15:25 • 29719 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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