Країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку нафти до кінця червня
Київ • УНН
Країни ОПЕК+ домовились продовжити скорочення видобутку нафти до кінця червня, щоб підтримати ціни на нафту.
Країни ОПЕК та її партнери продовжили скорочення видобутку нафти до кінця червня. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на делегатів організації, передає УНН.
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Опитані Bloomberg трейдери та аналітики чекали на цей крок.
У листопаді 2023 року держави ОПЕК та їхні партнери домовилися добровільно продовжити на перший квартал скорочення обсягів видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу.
У січні Казахстан та Іран не виконали своїх зобов'язань щодо скорочення, проте пообіцяли покращити дотримання квот та компенсувати надлишковий видобуток, зазначає Bloomberg.
Починаючи з кінця 2022 року, ОПЕК здійснила серію скорочень видобутку, щоб підтримати ринок на тлі зростання видобутку в США та інших виробників, а також побоювань щодо попиту, оскільки великі економіки борються з високими відсотковими ставками.
Це рішення призначене для стабілізації ринку та уникнення негативних впливів на економіку.
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