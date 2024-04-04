Страны НАТО согласились начать планирование долгосрочной поддержки Украины: обсуждают создание фонда в 100 миллиардов евро

Союзники по НАТО в среду согласились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, но предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга создать пятилетний фонд в 100 миллиардов евро вызвало неоднозначную реакцию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Нам нужно изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в сфере безопасности на длительный срок... меньше краткосрочных предложений и больше многолетних обязательств - сказал Столтенберг.

Предложение Генсека НАТО также наделит Альянс более непосредственной ролью в координации поставок оружия, боеприпасов и оборудования Украине в ее борьбе с российским вторжением.

По словам дипломатов, в соответствии с этими планами НАТО возьмет на себя часть координационных функций возглавляемой США группы "Рамштайн". Как пишет агентство, этот шаг частично призван защитить от любого сокращения американской поддержки в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Столтенберг сказал, что хочет, чтобы решение было принято на июльском саммите лидеров стран-членов НАТО. Решения НАТО требуют консенсуса среди 32 членов организации.

Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается

Впрочем, как отмечает Reuters, реакция всех членов альянса на предложение Столтенберга свидетельствует о том, что принятие решения потребует определенной работы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто "твердо заявил, что Венгрия не поддержит никаких предложений НАТО, которые могут приблизить Альянс к войне или перевести его из оборонительной в наступательную коалицию", - заявил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач.

Столтенберг сказал, что наличие более прочной структуры НАТО не изменит оборонного характера Альянса, добавив, что он уверен в том, что озабоченность Венгрии можно будет устранить в ближайшие недели.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал, что дьявол кроется в деталях. "Нам нужно посмотреть, как это будет работать для каждой страны, в каком процентном соотношении", - сказал он.

У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг

"Нам нужна правовая база, это предложение, безусловно, увлекательное и интересное, но даже прежде чем обещать Украине точную цифру, лучше оценить, изучить и понять, как, когда и что может быть сделано, кто и что должен делать", - подчеркнул Таяни.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала план "правильным и важным". Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш также приветствовал его, предположив, что взносы могут составлять процент от ВВП каждого члена.