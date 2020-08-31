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Столичный Мариинский дворец с 4 сентября откроется для экскурсий

Киев • УНН

 • 19300 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Резиденция для церемоний президента Украины, размещенная в Мариинском дворце посреди Киева, откроется для экскурсий в начале сентября. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Столичный Мариинский дворец с 4 сентября откроется для экскурсий

“МКИП приглашает — 4 сентября, впервые за более чем 17 лет, Мариинский дворец откроется для экскурсий”, — говорится в сообщении.

Для этого необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте http://m-palace.com.ua, а непосредственно перед началом экскурсии — купить билет. Экскурсия продлится 45 минут.

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Так, посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. Экскурсия продлится 45 минут и будет стоить 150 гривен (для льготных категорий граждан — 75 гривен). Отмечается, что для детей до семи лет экскурсии будут бесплатными.

Каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников. Для них будет предусматриваться особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

“Этот дворец имеет долгую и сложную историю. Но это также часть украинской истории. И я считаю, правильно открыть двери дворца для всех людей, всех украинцев, чтобы каждый смог коснуться страниц этой истории: иногда драматических, а иногда — выдающихся”, — цитирует Офис Президента Украины Владимира Зеленского.

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