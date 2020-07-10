Замки, музеї та театри: Ткаченко анонсував обговорення реконструкції об'єктів культури
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики готує перелік об’єктів, що реконструюють чи відбудують у межах другого етапу “Великого будівництва”. Можливе й публічне обговорення. Про це під час прес-брифінгу “Гроші на культуру: як формуватимуть бюджети на наступний рік?” повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко, передає кореспондент УНН.
“Мова йде про реконструкцію ста замків, музеїв, театрів. Ми складаємо зараз попередній перелік, обраховуємо це і сподіваємось, що найближчим часом обговоримо з колегами, пройдемо обговорення, можливо, публічне, щоб затвердити цей список”, — сказав Ткаченко.
Він зазначив, що йдеться передусім про об’єкти, що потребують найбільше реконструкції сьогодні, перебувають в аварійному стані, а також про те, щоб ці об’єкти запрацювали як центри туристичного тяжіння, що і є інвестицією в майбутнє.
Нагадаємо, що наступного року планується побудувати у два рази більше доріг в рамках програми “Велике будівництво”. Продовження ж програми спрямують на “культурні магніти”, до яких і будуть вести ці дороги.