Столичний Маріїнський палац з 4 вересня відкриється для екскурсій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Резиденція для церемоній президента України, розміщена у Маріїнському палаці посеред Києва, відкриється для екскурсій на початку вересня. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
“МКІП запрошує — 4 вересня, вперше за більш ніж 17 років, Маріїнський палац відкриється для екскурсій”, — йдеться у повідомленні.
Для цього необхідно попередньо забронювати дату та час свого візиту на сайті http://m-palace.com.ua, а безпосередньо перед початком екскурсії — купити квиток. Екскурсія триватиме 45 хвилин.
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Так, відвідати палац можна буде в п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00. Екскурсія триватиме 45 хвилин і коштуватиме 150 гривень (для пільгових категорій громадян — 75 гривень). Зазначається, що для дітей до семи років екскурсії будуть безкоштовними.
Щочетверга доступ до палацу матимуть лише організовані групи школярів. Для них буде передбачатися особлива програма екскурсії з урахуванням їхнього віку, класу та специфіки історичного періоду, який вони вивчають.
“Цей палац має довгу та складну історію. Але це також частина української історії. І я вважаю, правильно відкрити двері палацу для всіх людей, всіх українців, щоб кожен зміг торкнутися сторінок цієї історії: інколи драматичних, а інколи — визначних”, — цитує Офіс Президента України Володимира Зеленського.
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