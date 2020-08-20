“Велике будівництво” в галузі культури: Ткаченко пояснив суть указу Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Відповідно до указу Президента Володимира Зеленського щодо “Великого будівництва” в галузі культури, буде відбуватися реконструкція і реставрація об’єктів та збільшено фінансування міністерства. Про це на брифінгу повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, передає кореспондент УНН.
“Зрозумів, що такий незвичний указ потребує пояснення, і, власне, чому він саме з’явився. У 2020 році бюджет на сферу культури зрівнявся з Албанією, яка витрачає 0,2% ВВП на сферу культури. Це найменша сфера з точки зору бюджетного фінансування. Якщо не рахувати того мільярда грн, який нам був виділений для подолання карантину, це 7,9 млрд грн на рік. Це надзвичайно мало”, - сказав Ткаченко.
За його словами, крім прямого фінансування, це набагато більше має значення щодо тих об’єктів, які перебувають у підпорядкуванні Мінкульту – театри, замки, музеї.
“Після фінансової кризи у 2008 році ці об’єкти культури не фінансувалися. Тобто, капітальні видатки були практично заморожені. Наслідки всі знаєте, всі ці страшні картинки закинутих замків і музеїв… латати ці дірки місцями просто немає можливості. Тому, варто було застосувати інший підхід”, - сказав Ткаченко.
Він зазначив, що з 130 тис. нерухомих об’єктів 80% потребують негайної реконструкції.
“Ми порахували, що на здійснення цих програм, які включає в себе указ Президента, найближчі чотири роки потрібно понад 55 млрд грн. Про що йде мова: не тільки про реставрацію і реконструкцію цих будинків, добудову в деяких місцях музеїв. А також на створення центрів культурних послуг. Мова йде про трансформацію старих клубів, бібліотек”, - додав Ткаченко.
За його словами, відповідно до цього указу є пункти, які присвячені освіті, туризму.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський переконаний, що "Велике будівництво" в галузі культури стане поштовхом для її розвитку. Відповідний указ він підписав 18 серпня.