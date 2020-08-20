“Велике будівництво” в галузі культури: Ткаченко пояснив суть указу Президента

“Зрозумів, що такий незвичний указ потребує пояснення, і, власне, чому він саме з’явився. У 2020 році бюджет на сферу культури зрівнявся з Албанією, яка витрачає 0,2% ВВП на сферу культури. Це найменша сфера з точки зору бюджетного фінансування. Якщо не рахувати того мільярда грн, який нам був виділений для подолання карантину, це 7,9 млрд грн на рік. Це надзвичайно мало”, - сказав Ткаченко.

За його словами, крім прямого фінансування, це набагато більше має значення щодо тих об’єктів, які перебувають у підпорядкуванні Мінкульту – театри, замки, музеї.

“Після фінансової кризи у 2008 році ці об’єкти культури не фінансувалися. Тобто, капітальні видатки були практично заморожені. Наслідки всі знаєте, всі ці страшні картинки закинутих замків і музеїв… латати ці дірки місцями просто немає можливості. Тому, варто було застосувати інший підхід”, - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що з 130 тис. нерухомих об’єктів 80% потребують негайної реконструкції.

“Ми порахували, що на здійснення цих програм, які включає в себе указ Президента, найближчі чотири роки потрібно понад 55 млрд грн. Про що йде мова: не тільки про реставрацію і реконструкцію цих будинків, добудову в деяких місцях музеїв. А також на створення центрів культурних послуг. Мова йде про трансформацію старих клубів, бібліотек”, - додав Ткаченко.

За його словами, відповідно до цього указу є пункти, які присвячені освіті, туризму.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський переконаний, що "Велике будівництво" в галузі культури стане поштовхом для її розвитку. Відповідний указ він підписав 18 серпня.