Зеленський розповів про "Велике будівництво" в галузі культури
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що "Велике будівництво" в галузі культури стане поштовхом для її розвитку. Відповідний указ він підписав 18 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент Володимир Зеленський переконаний, що указ щодо розробки та реалізації заходів з підтримки культури та культурної спадщини, розвитку креативних індустрій і туризму в межах "Великого будівництва", який він підписав 18 серпня, сприятиме розвитку галузі", - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що йдеться про реставрацію та наповнення новим змістом музеїв, замків і театрів, що, на переконання Президента, сприятиме збільшенню кількості глядачів і туристів.
"Завдяки імплементації указу кіноіндустрія зможе залучити додаткові інвестиції та створити нові робочі місця, а народно-прикладне мистецтво збереже традиції та збільшить експорт на рівні з дизайном і модою. Туризм в Україні складе гідну конкуренцію подорожам за кордон, а культура нарешті повернеться в регіони завдяки сучасним центрам культурних послуг", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський поставив завдання розробити заходи з підтримки культури та культурної спадщини, розвитку креативних індустрій і туризму в межах “Великого будівництва”.