Президент доручив уряду розробити план з підтримки культури, креативних індустрій та туризму

“Президент України Володимир Зеленський доручив розробити низку заходів, які сприятимуть підтримці сфери культури, охороні культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму України. Відповідний указ № 329/2020 Глава держави підписав 18 серпня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається в документі, Кабінет Міністрів має забезпечити розробку та реалізацію відповідних кроків у межах Національної програми “Велике будівництво”.

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Робота має здійснюватися у трьох напрямах.

“Так, для охорони, відродження та ефективного використання об’єктів культурної спадщини уряд має розробити та затвердити порядок відбору проектів ремонтно- реставраційних і консерваційних робіт щодо них. Йдеться, зокрема, про замки, інші фортифікаційні, оборонні, палацово-паркові комплекси”, — йдеться у повідомленні.

Кабмін також має сприяти розробці необхідної проектної та іншої документації та проведенню робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування відповідних об’єктів.

“Має бути розроблена та затверджена науково-проектна документація з визначенням меж і режимів використання буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини, планів управління об’єктами та забезпечена належна підготовка документів щодо номінування об’єктів культурної спадщини для внесення їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО”, — додається у повідомленні.

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Окремо наголошується на необхідності активізації діяльності з повернення культурних цінностей, незаконно вивезених, евакуйованих з території України під час воєн і збройних конфліктів, а також тимчасово вивезених і неповернутих.

Акцентується увага на необхідності підготовки фахівців з реставрації пам’яток нерухомої культурної спадщини та включення відповідної спеціальності до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; забезпечення функціонування інформаційного ресурсу щодо об’єктів культурної спадщини і культурних цінностей та формування національної інфраструктури даних про них.

Для розбудови сучасної туристичної інфраструктури України має бути розроблено та затверджено державну цільову програму й забезпечено сприяння залученню інвестицій та реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму. В межах розвитку туризму звертається увага на запровадження програм з мобільності молоді та підтримки подорожей літніх людей.

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Крім того, Кабмін має провести маркетингові дослідження щодо сучасних тенденцій розвитку ринку туристичних послуг, моніторинг та аналіз показників надходжень бюджету від туризму в Україні для визначення перспективних шляхів розвитку цієї галузі тощо.

Також уряд має сприяти проведенню міжнародних заходів у сфері розвитку туризму в Україні та промоції її туристичного потенціалу у світі, зокрема шляхом створення багатомовного порталу про туристичні дестинації (території, привабливі для туристів), об’єкти культурної спадщини України, проведення на базі культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ культурно-мистецьких проектів. Наголошується й на необхідності інформаційного висвітлення історій успіху реалізації проектів з модернізації та розбудови об’єктів культурної та туристичної інфраструктури.

Сприяти розвитку креативних індустрій, на думку Президента, може, зокрема, державна цільова програма з розвитку народних художніх промислів України, розробка та затвердження, актуалізація стратегічних планів з розвитку державних кіностудій, реалізація на умовах державно-приватного партнерства проекту “Будинок музики”, запровадження нових моделей діяльності закладів культури, зокрема як поліфункціональних центрів культурних послуг та креативних хабів.

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Для розвитку цього напряму уряд також має вдосконалити механізми фінансування сфери культури, зокрема через залучення додаткових джерел фінансування та державно-приватне партнерство у галузі культури, туризму, управління пам’ятками культурної спадщини.

“Обласні, Київська міська державні адміністрації мають актуалізувати регіональні стратегії розвитку, зокрема в частині цілей і завдань у сфері культури та туризму”, — йдеться в указі президента.

Органам місцевого самоврядування рекомендується передбачати в місцевих бюджетах видатки на реалізацію заходів у галузі культури й туризму відповідно до обґрунтованих потреб.

Додається, що Кабмін має вирішити питання щодо фінансування заходів, передбачених цим указом, та щопівроку інформувати про стан його виконання.