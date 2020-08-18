Президент поручил правительству разработать план по поддержке культуры, креативных индустрий и туризма

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать ряд мер, которые будут способствовать поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма Украины. Соответствующий указ № 329/2020 Глава государства подписал 18 августа 2020”, — говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, Кабинет Министров обеспечить разработку и реализацию соответствующих шагов в рамках Национальной программы “Большая стройка”.

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Работа должна осуществляться в трех направлениях.

“Так, для охраны, возрождения и использования объектов культурного наследия правительство должно разработать и утвердить порядок отбора проектов ремонтно реставрационных и консервационных работ по ним. Речь идет о замках, других фортификационных, оборонительных, дворцово-парковых комплексах”, — говорится в сообщении.

Кабмин также должен способствовать разработке необходимой проектной и другой документации и проведению работ по консервации, реставрации, реабилитации, музеефикации, ремонту и приспособлению соответствующих объектов.

“Должна быть разработана и утверждена научно-проектная документация по определению границ и режимов использования буферных зон объектов всемирного наследия, планов управления объектами и обеспечена надлежащая подготовка документов по номинирования объектов культурного наследия для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО”, — добавляется в сообщении.

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Отдельно отмечается необходимость активизации деятельности по возвращению культурных ценностей, незаконно вывезенных, эвакуированных с территории Украины во время войн и вооруженных конфликтов, а также временно вывезенных и невозвратных.

Акцентируется внимание на необходимости подготовки специалистов по реставрации памятников недвижимого культурного наследия и включения соответствующей специальности в перечень областей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования; обеспечение функционирования информационного ресурса по объектам культурного наследия и культурных ценностей и формирования национальной инфраструктуры данных о них.

Для развития современной туристической инфраструктуры Украины должны быть разработаны и утверждены государственная целевая программа и обеспечено содействие привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. В рамках развития туризма обращается внимание на внедрение программ мобильности молодежи и поддержки путешествий пожилых людей.

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Кроме того, Кабмин должен провести маркетинговые исследования по современным тенденциям развития рынка туристических услуг, мониторинг и анализ показателей поступлений бюджета от туризма в Украине для определения перспективных путей развития этой отрасли.

Также правительство должно способствовать проведению международных мероприятий в сфере развития туризма в Украине и продвижения ее туристического потенциала в мире, в частности путем создания многоязычного портала о туристических дестинациях (территории, привлекательные для туристов), объекты культурного наследия Украины, проведение на базе культурно-информационных центров в составе зарубежных дипломатических учреждений культурно-художественных проектов. Отмечается и необходимость информационного освещения историй успеха реализации проектов по модернизации и развитию объектов культурной и туристической инфраструктуры.

Способствовать развитию креативных индустрий, по мнению Президента, может, в частности, государственная целевая программа по развитию народных художественных промыслов Украины, разработка и утверждение, актуализация стратегических планов по развитию государственных киностудий, реализация на условиях государственно-частного партнерства проекта “Дом музыки”, внедрение новых моделей деятельности учреждений культуры, в том числе как полифункциональных центров культурных услуг и креативных хабов.

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Для развития этого направления правительство также усовершенствовать механизмы финансирования сферы культуры, в том числе через привлечение дополнительных источников финансирования и государственно-частное партнерство в области культуры, туризма, управления памятниками культурного наследия.

“Областные, Киевская городская государственные администрации должны актуализировать региональные стратегии развития, в частности в части целей и задач в сфере культуры и туризма”, — говорится в указе президента.

Органам местного самоуправления рекомендуется предусматривать в местных бюджетах расходы на реализацию мероприятий в области культуры и туризма соответствии с обоснованными потребностями.

Добавляется, что Кабмин должен решить вопрос финансирования мероприятий, предусмотренных этим указом, и каждые полгода информировать о состоянии его выполнения.