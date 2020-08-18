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Президент поручил правительству разработать план по поддержке культуры, креативных индустрий и туризма

Президент поручил правительству разработать план по поддержке культуры, креативных индустрий и туризма

Киев  •  УНН

 • 14849 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу разработать меры по поддержке культуры и культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма в рамках “Большого строительства”. Об этом говорится на сайте главы государства, передает УНН.

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать ряд мер, которые будут способствовать поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма Украины. Соответствующий указ № 329/2020 Глава государства подписал 18 августа 2020”, — говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, Кабинет Министров обеспечить разработку и реализацию соответствующих шагов в рамках Национальной программы “Большая стройка”.

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Работа должна осуществляться в трех направлениях.

“Так, для охраны, возрождения и использования объектов культурного наследия правительство должно разработать и утвердить порядок отбора проектов ремонтно реставрационных и консервационных работ по ним. Речь идет о замках, других фортификационных, оборонительных, дворцово-парковых комплексах”, — говорится в сообщении.

Кабмин также должен способствовать разработке необходимой проектной и другой документации и проведению работ по консервации, реставрации, реабилитации, музеефикации, ремонту и приспособлению соответствующих объектов.

“Должна быть разработана и утверждена научно-проектная документация по определению границ и режимов использования буферных зон объектов всемирного наследия, планов управления объектами и обеспечена надлежащая подготовка документов по номинирования объектов культурного наследия для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО”, — добавляется в сообщении.

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Отдельно отмечается необходимость активизации деятельности по возвращению культурных ценностей, незаконно вывезенных, эвакуированных с территории Украины во время войн и вооруженных конфликтов, а также временно вывезенных и невозвратных.

Акцентируется внимание на необходимости подготовки специалистов по реставрации памятников недвижимого культурного наследия и включения соответствующей специальности в перечень областей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования; обеспечение функционирования информационного ресурса по объектам культурного наследия и культурных ценностей и формирования национальной инфраструктуры данных о них.

Для развития современной туристической инфраструктуры Украины должны быть разработаны и утверждены государственная целевая программа и обеспечено содействие привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. В рамках развития туризма обращается внимание на внедрение программ мобильности молодежи и поддержки путешествий пожилых людей.

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Кроме того, Кабмин должен провести маркетинговые исследования по современным тенденциям развития рынка туристических услуг, мониторинг и анализ показателей поступлений бюджета от туризма в Украине для определения перспективных путей развития этой отрасли.

Также правительство должно способствовать проведению международных мероприятий в сфере развития туризма в Украине и продвижения ее туристического потенциала в мире, в частности путем создания многоязычного портала о туристических дестинациях (территории, привлекательные для туристов), объекты культурного наследия Украины, проведение на базе культурно-информационных центров в составе зарубежных дипломатических учреждений культурно-художественных проектов. Отмечается и необходимость информационного освещения историй успеха реализации проектов по модернизации и развитию объектов культурной и туристической инфраструктуры.

Способствовать развитию креативных индустрий, по мнению Президента, может, в частности, государственная целевая программа по развитию народных художественных промыслов Украины, разработка и утверждение, актуализация стратегических планов по развитию государственных киностудий, реализация на условиях государственно-частного партнерства проекта “Дом музыки”, внедрение новых моделей деятельности учреждений культуры, в том числе как полифункциональных центров культурных услуг и креативных хабов.

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Для развития этого направления правительство также усовершенствовать механизмы финансирования сферы культуры, в том числе через привлечение дополнительных источников финансирования и государственно-частное партнерство в области культуры, туризма, управления памятниками культурного наследия.

“Областные, Киевская городская государственные администрации должны актуализировать региональные стратегии развития, в частности в части целей и задач в сфере культуры и туризма”, — говорится в указе президента.

Органам местного самоуправления рекомендуется предусматривать в местных бюджетах расходы на реализацию мероприятий в области культуры и туризма соответствии с обоснованными потребностями.

Добавляется, что Кабмин должен решить вопрос финансирования мероприятий, предусмотренных этим указом, и каждые полгода информировать о состоянии его выполнения.

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