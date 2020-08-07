Криклій розповів про хід будівництва доріг на Львівщині

“Львівщина і раніше дивувала темпами, хоча не кожен рік дивувала в гарному сенсі, темпами будівництва. Бо нагадаю, що за 2019 рік було відремонтовано, відновлено всього 27 кілометрів доріг. В цьому році амбітний план - це майже в 10 разів більше відновлення доріг, ремонту доріг, капітальні ремонти. І це все в рамках Президентського проекту “Велике будівництво” зможемо реалізувати. Серед пріоритетів, які є по будівництву доріг - це, звісно, запустити, в тому числі, і не тільки внутрішні ресурси, а ми бачимо, якими темпами все рухається”, - сказав Владислав Криклій.

Він зазначив, що вдалось, не дивлячись на коронавірус, коронакризу і виклики сьогодення, зберегти 90 млрд грн фінансування на дорожнє будівництво і реалізувати існуючі амбітні проекти.

“Крім цього, нарешті почали вірити і бачити правильні сигнали наші польські партнери, наші іноземні партнери. Бо ви знаєте, що вже кілька років обговорюються проекти, які вже стали, фактично, в зоні ризику, стосовно того, щоб вони реалізовувалися. А це саме по пунктам під’зїду до прикордонних пунктів перетину кордону. І вже в цьому році нарешті не просто старт, а вже львівські компанії почали завозити свою техніку, почали розгортати заводи, для того, щоб будівництво розпочинати і чекають, щоб вже осінню за підтримки нашого законодавчого корпусу, а у Львові він представлений дуже потужно, у Львівській області, вдасться прийняти необхідні зміни до податкового кодексу і, власне, за рахунок цього зможемо запустити проекти під'їзних пунктів і доріг до пунктів перетину кордону”, - додав Владислав Криклій.

За його словами, два тижні назад на ділянці ремонту дороги Мостиська - Краковець тільки розпочинались ремонтні роботи, а вже вона прокладена.

Нагадаємо, Криклій повідомив, що попри коронакризу аеропорт Львова вийшов на беззбитковість.