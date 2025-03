Попри коронакризу аеропорт Львова вийшов на беззбитковість — Криклій

"У всьому світі саме авіаційна галузь чи не найбільше постраждала у зв’язку з COVID-19. Збитки аеропортів та авіакомпаній через закриття кордонів і скасування рейсів оцінюються в мільярди доларів. Але навіть у таких скрутних ситуаціях є вихід. В умовах кризи аеропорт Львова проводить оптимізацію усіх витрат, активно працює менеджмент підприємства, і на сьогодні летовищу вдалося досягти рівня беззбитковості. Вдячний керівництву аеропорту за правильну політику компанії у цьому питанні. І очікуємо відновлення польотів до країн Європи для українців з метою туризму, що пришвидшить повернення до докризових об’ємів", - зауважив Криклій.

Зазначається, що наразі львівський аеропорт уже здійснює низку регулярних внутрішніх рейсів з/до Києва, Одеси та Херсона авіакомпаніями Sky Up Airlines та Windrose, а також низку регулярних міжнародних рейсів з/до Польщі, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Великобританії, Литви, Болгарії, Білорусі та Італії. Їх обслуговують авіакомпанії LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, Wizz Air Hungary Ltd, Sky Up Airlines, Turkish Airlines, "Белавіа" та Ryanair, додали у міністерстві.

Крім цього, повідомили у міністерстві, аеропорт продовжує розвивати вантажну авіацію.

"Світова криза у пасажирському авіасполученні внаслідок COVID-19 стала поштовхом для розширення програми вантажних перевезень. Відтак, ще у квітні аеропорт розпочав програму міжнародних вантажних перевезень у співпраці з однією з українських авіакомпаній. Наразі летовище приймає низку міжнародних вантажних рейсів з/до Латвії та Німеччини, а також чартерні рейси до Туреччини, Єгипту та Чорногорії", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, аеропорт Львову відновив міжнародне авіасполучення 19 червня.