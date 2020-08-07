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Несмотря на коронакризис аэропорт Львова вышел на безубыточность — Криклий

Несмотря на коронакризис аэропорт Львова вышел на безубыточность — Криклий

Киев  •  УНН

 • 17153 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Вследствие оптимизации всех расходов международному аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого удалось достичь уровня безубыточности, несмотря на кризис из-за COVID-19. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе рабочего визита во Львовскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Во всем мире именно авиационная отрасль больше всего пострадала в связи с COVID-19. Убытки аэропортов и авиакомпаний из-за закрытия границ и отмены рейсов оцениваются в миллиарды долларов. Но даже в таких сложных ситуациях есть выход. В условиях кризиса аэропорт Львова проводит оптимизацию всех расходов, активно работает менеджмент предприятия, и на сегодня аэродрому удалось достичь уровня безубыточности. Благодарен руководству аэропорта за правильную политику компании в этом вопросе. И ожидаем возобновления полетов в страны Европы для украинцев с целью туризма, что ускорит возвращение к докризисным объемам", - отметил Криклий.

Отмечается, что сейчас львовский аэропорт уже осуществляет ряд регулярных внутренних рейсов из/в Киев, Одессу и Херсон авиакомпаниями Sky Up Airlines и Windrose, а также ряд регулярных международных рейсов из/в Польшу, Турции, Венгрии, Германии, Великобритании, Литвы, Болгарии, Беларуси и Италии. Их обслуживают авиакомпании LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, Wizz Air Hungary Ltd, Sky Up Airlines, Turkish Airlines, "Белавиа" и Ryanair, добавили в министерстве.

Кроме этого, сообщили в министерстве, аэропорт продолжает развивать грузовую авиацию.

"Мировой кризис в пассажирском авиасообщении вследствие COVID-19 стала толчком для расширения программы грузовых перевозок. Поэтому, еще в апреле аэропорт начал программу международных грузовых перевозок в сотрудничестве с одной из украинских авиакомпаний. Сейчас аэропорт принимает ряд международных грузовых рейсов из/в Латвии и Германии, а также чартерные рейсы в Турцию, Египет и Черногории", - указано в сообщении.

Напомним, аэропорт Львова восстановил международное авиасообщение 19 июня.

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