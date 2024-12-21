Украину посетил с последним визитом как директор ЦРУ Билл Бернс. Зеленский рассказал о встрече
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с директором ЦРУ Биллом Бернсом во время его последнего визита на этой должности. Зеленский поблагодарил за поддержку и подчеркнул важность сохранения контактов.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором ЦРУ Биллом Бернсом, передает УНН.
«Украину посетил с последним визитом как директор ЦРУ Билл Бернс. Мы с ним провели много встреч за время этой войны, и я благодарен за помощь», - сообщил Зеленский в Telegram.
Он добавил, что «обычно о таких встречах не сообщают публично, и все наши встречи - и в Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира - происходили без официального информирования».
«Но сейчас, после последнего визита, стоит сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только самого лучшего! Пусть удача тебя поддерживает», - добавил Президент.
Зеленский отметил, что «тайн не разглашаем, но контакт сохраняем».
«Наверняка еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе», - резюмировал Президент.
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