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Украину посетил с последним визитом как директор ЦРУ Билл Бернс. Зеленский рассказал о встрече

Украину посетил с последним визитом как директор ЦРУ Билл Бернс. Зеленский рассказал о встрече

Киев  •  УНН

 • 7377 просмотра

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Президент Украины провел встречу с директором ЦРУ Биллом Бернсом во время его последнего визита на этой должности. Зеленский поблагодарил за поддержку и подчеркнул важность сохранения контактов.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором ЦРУ Биллом Бернсом, передает УНН.

«Украину посетил с последним визитом как директор ЦРУ Билл Бернс. Мы с ним провели много встреч за время этой войны, и я благодарен за помощь», - сообщил Зеленский в Telegram.

Он добавил, что «обычно о таких встречах не сообщают публично, и все наши встречи - и в Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира - происходили без официального информирования».

«Но сейчас, после последнего визита, стоит сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только самого лучшего! Пусть удача тебя поддерживает», - добавил Президент.

Зеленский отметил, что «тайн не разглашаем, но контакт сохраняем».

«Наверняка еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе», - резюмировал Президент.

Европа и США способны приблизить завершение войны: Зеленский назвал условие19 дек. 2024, 14:05 • 15273 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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