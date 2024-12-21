Обязательно продолжим наносить удары по военным объектам рф: Зеленский отреагировал на атаки оккупантов

Украина обязательно продолжит наносить удары по российским военным объектам - дронами и ракетами, и все больше украинскими. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаки оккупантов на украинские города, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, сегодня завершился разбор обломков и завалов в Киеве после вчерашней ракетной атаки. И сегодня же в течение дня также продолжаются работы в Херсоне - после попадания российских бомб в онкодиспансер. К счастью, обошлось без жертв: люди были в укрытии - пациенты и медицинский персонал. Этот диспансер работал и во время войны в ограниченном режиме - только то, что нельзя было перенести из Херсона в другие больницы региона.

«В частности, линейный ускоритель был только там, в Херсоне, радиотерапевтическое лечение можно было получать в городе только там. Россияне не могли не знать, что это именно медицинское учреждение, и очень ценное для херсонцев. И этот целенаправленный удар является не чем иным, как издевательством над людьми», - сказал Президент.

Он напомнил, что были российские удары по Харькову, по Никополю, по Донецкой области. Просто террор, который россия делает сознательно и за который этих нелюдей из российской авиации еще и награждают. Но они точно будут отвечать - придет такое время.

... мы обязательно продолжим наносить удары по российским военным объектам - дронами и ракетами, и все больше украинскими, по именно тем военным базам, по именно той российской военной инфраструктуре, которая используется в таком терроре против наших людей - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что «наша защита абсолютно справедлива».

«Я благодарю всех в мире, кто поддерживает Украину в этом, и поддерживает, в частности, необходимость увеличивать расходы на оборону европейских стран, на обновление и технологизацию арсеналов в Европе. И спасибо всем, кто обеспечивает увеличение давления на Россию за эту войну», - резюмировал Глава государства.