Криклий рассказал о ходе строительства дорог во Львовской области

"Львовщина прежнему удивляла темпами, хотя не каждый год удивляла в хорошем смысле, темпами строительства. Потому напомню, что за 2019 было отремонтировано, восстановлено всего 27 километров дорог. В этом году амбициозный план - это почти в 10 раз больше восстановления дорог, ремонта дорог, капитальный ремонт. И это все в рамках Президентского проекта "Большое строительство" сможем реализовать. Среди приоритетов, которые есть по строительству дорог - это, конечно, запустить, в том числе, и не только внутренние ресурсы, а мы видим, какими темпами все движется", - сказал Владислав Криклий.

Он отметил, что удалось, несмотря на коронавирус, коронакризис и вызовы, сохранить 90 млрд грн финансирования на дорожное строительство и реализовать существующие амбициозные проекты.

"Кроме этого, начали верить и видеть правильные сигналы наши польские партнеры, наши иностранные партнеры. Потому что вы знаете, что уже несколько лет обсуждаются проекты, которые уже стали фактически в зоне риска, о том, чтобы они реализовывались. А это именно по пунктам подъезда к пограничным пунктам пересечения границы. И уже в этом году наконец не просто старт, а уже львовские компании начали завозить свою технику, начали разворачивать заводы, для того, чтобы строительство начинать и ждут, чтобы уже осенью при поддержке нашего законодательного корпуса, а во Львове он представлен очень мощно, во Львовской области, удастся принять необходимые изменения в налоговый кодекс и, собственно, за счет этого сможем запустить проекты подъездных пунктов и дорог к пунктам пересечения границы", - добавил Владислав Криклий.

По его словам, две недели назад на участке ремонта дороги Мостиска - Краковец только начинались ремонтные работы, а уже она проложена.

Напомним, Криклий сообщил, что несмотря на коронакризис аэропорт Львова вышел на безубыточность.