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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73508 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100110 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105777 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125720 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100849 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101745 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103806 просмотра

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Криклий рассказал о ходе строительства дорог во Львовской области

Криклий рассказал о ходе строительства дорог во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 17213 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В 2020 году во Львовской области планируют построить и восстановить в 10 раз больше дорог, чем в 2019 году. В частности, с осени планируют начать строительство дорог к пунктам пропуска на границе с Польшей. Об этом во время брифинга сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"Львовщина прежнему удивляла темпами, хотя не каждый год удивляла в хорошем смысле, темпами строительства. Потому напомню, что за 2019 было отремонтировано, восстановлено всего 27 километров дорог. В этом году амбициозный план - это почти в 10 раз больше восстановления дорог, ремонта дорог, капитальный ремонт. И это все в рамках Президентского проекта "Большое строительство" сможем реализовать. Среди приоритетов, которые есть по строительству дорог - это, конечно, запустить, в том числе, и не только внутренние ресурсы, а мы видим, какими темпами все движется", - сказал Владислав Криклий.

Он отметил, что удалось, несмотря на коронавирус, коронакризис и вызовы, сохранить 90 млрд грн финансирования на дорожное строительство и реализовать существующие амбициозные проекты.

"Кроме этого, начали верить и видеть правильные сигналы наши польские партнеры, наши иностранные партнеры. Потому что вы знаете, что уже несколько лет обсуждаются проекты, которые уже стали фактически в зоне риска, о том, чтобы они реализовывались. А это именно по пунктам подъезда к пограничным пунктам пересечения границы. И уже в этом году наконец не просто старт, а уже львовские компании начали завозить свою технику, начали разворачивать заводы, для того, чтобы строительство начинать и ждут, чтобы уже осенью при поддержке нашего законодательного корпуса, а во Львове он представлен очень мощно, во Львовской области, удастся принять необходимые изменения в налоговый кодекс и, собственно, за счет этого сможем запустить проекты подъездных пунктов и дорог к пунктам пересечения границы", - добавил Владислав Криклий.

По его словам, две недели назад на участке ремонта дороги Мостиска - Краковец только начинались ремонтные работы, а уже она проложена.

Напомним, Криклий сообщил, что несмотря на коронакризис аэропорт Львова вышел на безубыточность.

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