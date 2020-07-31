Україна готується стати учасником конкурсу на проведення Олімпійських ігор – нарада в ОП

За дорученням Володимира Зеленського Офіс Президента спільно з Національним олімпійським комітетом опрацьовує питання приїзду в Україну голови МОК, і Єрмак висловив переконання, що це було б доброю нагодою показати, як Україна готується до того, щоб стати одним з учасників конкурсу на проведення Олімпійських ігор.

“Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що президент НОК Сергій Бубка працює над питанням участі України у конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028-го чи 2030 року. Він також зазначив, що як колишній учасник Олімпійських ігор підтримує реалізацію проекту, який дасть значний поштовх для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень, зокрема його зимових видів”, — йдеться у повідомленні.

На нараді обговорили проект створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру “Боржава”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Львів хоче поборотись за право приймати Зимові Олімпійські ігри