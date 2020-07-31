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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103066 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112418 просмотра

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4 марта, 13:25 • 116847 просмотра

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Украина готовится стать участником конкурса на проведение Олимпийских игр - совещание в ОП

Украина готовится стать участником конкурса на проведение Олимпийских игр - совещание в ОП

Киев  •  УНН

 • 14695 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Украина работает над возможностью участия в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 годов. Об этом шла речь на совещании с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

По поручению Владимира Зеленского Офис Президента совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК, и Ермак выразил уверенность, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

"Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов", - говорится в сообщении.

На совещании обсудили проект создания в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

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