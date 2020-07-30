У Президента обговорили створення високогірного спортивно-туристичного кластеру в Карпатах

Зазначається, що презентацію проекта проводив представник австрійської гірськолижної індустрії, багаторічний учасник підготовки літніх та зимових Олімпійських ігор, бенефіціарний власник компанії “Боржава Ессет” Гернот Ляйтнер.

Він зазначив, що пандемія коронавірусу у світі створила такі умови, коли кожна держава береться розвивати внутрішні ресурси. Україна має унікальні ресурси та природу, а місце розміщення майбутнього кластеру — полонина Боржава з її розташуванням і транспортним сполученням сприятимуть розвитку туристичного потенціалу всього регіону, наголосив він.

“Тож Гернот Ляйтнер висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч стане ключовою для розвитку проекту, підписання меморандуму, в якому зафіксовані всі кроки, що мають бути виконані державою, громадами й інвесторами, та його реалізації”, — повідомили в ОПУ.

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Керівник ОПУ констатував, що Україна зацікавлена у втіленні цього проекту, та зазначив, що присутні на його обговоренні — це ті, хто буде офіційно залучений до роботи над його реалізацією. Єрмак запропонував створити на базі Національної інвестиційної ради робочу групу щодо реалізації проекту. Він має бути погоджений з профільними міністерствами, повинні бути узгоджені всі юридичні питання, питання співпраці з інвесторами тощо, підготовлена детальна презентація.

“Що швидше ви будете готові презентувати Президенту детальний проект, терміни, кошторис — то краще. Ми готові сприяти на всіх рівнях”, — сказав керівник ОПУ.

“Щойно ці два етапи будуть пройдені, ми після опрацювання меморандуму юристами будемо готові його підписати”, — додав Єрмак.

Він також розповів, що за дорученням Володимира Зеленського Офіс Президента спільно з Національним олімпійським комітетом опрацьовує питання приїзду в Україну голови МОК, і висловив переконання, що це було б доброю нагодою показати, як Україна готується до того, щоб стати одним з учасників конкурсу на проведення Олімпійських ігор.

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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що президент НОК Сергій Бубка працює над питанням участі України у конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028-го чи 2030 року. Він також зазначив, що як колишній учасник Олімпійських ігор підтримує реалізацію проекту, який дасть значний поштовх для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень, зокрема його зимових видів.

Позицію про добрі перспективи для України від реалізації проекту підтримали й міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський. Ігор Петрашко зазначив, що для цього можна залучити механізми державно-приватного партнерства та “інвестиційну няню”. Зі свого боку Роман Абрамовський наголосив на важливості збереження природного середовища у місці створення кластеру.

Секретар Національної інвестиційної ради Леван Варшаломідзе зауважив, що така робоча група може розпочати свою діяльність уже після завершення цієї зустрічі.

Нагадаємо, Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів з п’яти країн.