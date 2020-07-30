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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Президента обсудили создание высокогорного спортивно-туристического кластера в Карпатах

У Президента обсудили создание высокогорного спортивно-туристического кластера в Карпатах

Киев  •  УНН

 • 11127 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак провел совещание, на котором состоялось обсуждение проекта создания в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". Об этом говорится в сообщении ОПУ, передает УНН.

Отмечается, что презентацию проекта проводил представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании “Боржава Эссет” Гернот Ляйтнер.

Он отметил, что пандемия коронавируса в мире создала такие условия, когда каждое государство берется развивать внутренние ресурсы. Украина имеет уникальные ресурсы и природу, а место размещения будущего кластера — горная Боржава с ее расположением и транспортным сообщением способствовать развитию туристического потенциала всего региона, отметил он.

“Поэтому Гернот Ляйтнер выразил надежду, что сегодняшняя встреча станет ключевой для развития проекта, подписание меморандума, в котором зафиксированы все шаги, которые должны быть выполнены государством, общинами и инвесторами, и его реализации”, — сообщили в ОПУ.

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Руководитель ОПУ констатировал, что Украина заинтересована в воплощении этого проекта, и отметил, что присутствующие на его обсуждении — это те, кто будет официально привлечен к работе над его реализацией. Ермак предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу по реализации проекта. Он должен быть согласован с профильными министерствами, должны быть согласованы все юридические вопросы, вопросы сотрудничества с инвесторами и т.д., подготовлена подробная презентация.

“Чем быстрее вы будете готовы представить Президенту детальный проект, сроки, смету — тем лучше. Мы готовы содействовать на всех уровнях”, — сказал руководитель ОПУ.

“Только эти два этапа будут пройдены, мы после обработки меморандума юристами будем готовы его подписать”, — добавил Ермак.

Он также рассказал, что по поручению Владимира Зеленского Офис Президента совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК, и выразил уверенность, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов.

Позицию о хороших перспективах для Украины от реализации проекта поддержали и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Игорь Петрашко отметил, что для этого можно использовать механизмы государственно-частного партнерства и “инвестиционную няню”. Со своей стороны Роман Абрамовский подчеркнул важность сохранения природной среды в месте создания кластера.

Секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе отметил, что такая рабочая группа может начать свою деятельность уже после завершения этой встречи.

Напомним, Зеленский принял верительные грамоты у послов из пяти стран.

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