На Закарпатті рятувальники розчищають річку Боржава від сміттєвих заторів

"30 липня рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення розпочали роботи по розчистці одного зі сміттєвих заторів, що утворився на р. Боржава, біля с. Нижні Ремети Берегівського району", - йдеться в повідомленні.

Так, за допомогою спецтехніки та човнів працівники Управління ДСНС України у Закарпатській області витягують з русла річки повалені дерева та побутові відходи, котрі приніс цьогорічний червневий паводок на Закарпатті.

Нагадаємо, що на Прикарпатті та на Львівщині попередили про підвищення рівнів води у річках.