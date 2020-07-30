На Прикарпатті та на Львівщині попередили про підвищення рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Протягом 30 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у Львівській та Івано-Франківській областях очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями 29 липня на 8 год, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, впродовж 30 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями 29 липня на 8 год. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті зливи знов призвели до підтоплень.