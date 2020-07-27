На Закарпатті зливи знов призвели до підтоплень

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КИЇВ. 27 липня. УНН. На Закарпатті значна кількість опадів в окремих населених пунктах призвела до підтоплень, передає УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Закарпатській області.

"27 липня близько 13:00 внаслідок проходження короткочасних злив відбулося різке підняття рівнів води в гірських потічках та річках. Як наслідок, у с. Скотарське Воловецького району річкою Веча знищено 1 та пошкоджено 3 містки, підтоплене одне дворогосподарство. Також через вилив води ускладнено транспортне сполучення із 36 дворогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення та близько 20 м ґрунтової дороги", - повідомили в ДСНС.

За інформацією пресслужби, для надання допомоги місцевому населенню в розчищенні русла залучалися рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Воловець.

"У с. Верхній Студений Міжгірського району місцевий потічок розлився на автомобільну дорогу, підтоплено 3 дворогосподарства. У с. Розтока спостерігається розлив місцевого потічка на центральній вулиці протяжністю близько одного кілометра ускладнено під’їзд автомобілів до 10 дворогосподарств", - повідомили також у ДСНС.

Зазначається, що допомогу населенню по розчищенню русел потічків надавали представники державного пожежно-рятувального поста села Пилипець. На даний час наслідки негоди уточнюються.

Нагадаємо, зранку понеділка для заходу, півдня України та Житомирської області оприлюднили попередження про погіршення погодних умов 27 липня - зокрема, через грози та сильні дощі.

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