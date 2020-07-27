Синоптики попередили про погіршення погодних умов

"Вдень 27 липня у західних, Житомирській областях та у південній частині грози, при грозах місцями шквали 15-20 м/с, у південній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - інформують у ДСНС.

Нагадаємо, раніше у ДСНС попередили, що у Закарпатській, Львівський та Іван-Франківській областях очікується підйом рівня води у водоймах.