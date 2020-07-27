Синоптики попередили про погіршення погодних умов

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19 березня, 18:42 • 56942 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 107638 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 104077 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 119476 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Для заходу, півдня України та Житомирської області оприлюднили попередження про погіршення погодних умов 27 липня - зокрема, через грози та сильні дощі. Про це УНН повідомляє із посиланням на прессслужбу ДСНС України.

"Вдень 27 липня у західних, Житомирській областях та у південній частині грози, при грозах місцями шквали 15-20 м/с, у південній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - інформують у ДСНС.

Нагадаємо, раніше у ДСНС попередили, що у Закарпатській, Львівський та Іван-Франківській областях очікується підйом рівня води у водоймах.

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