Синоптики попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Для заходу, півдня України та Житомирської області оприлюднили попередження про погіршення погодних умов 27 липня - зокрема, через грози та сильні дощі. Про це УНН повідомляє із посиланням на прессслужбу ДСНС України.
"Вдень 27 липня у західних, Житомирській областях та у південній частині грози, при грозах місцями шквали 15-20 м/с, у південній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - інформують у ДСНС.
Нагадаємо, раніше у ДСНС попередили, що у Закарпатській, Львівський та Іван-Франківській областях очікується підйом рівня води у водоймах.