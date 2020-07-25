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По обидва боки Карпат очікується підйом рівня води у річках

По обидва боки Карпат очікується підйом рівня води у річках

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У Закарпатській, Львівський та Іван-Франківській областях очікується підйом рівня води у водоймах. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ДСНС України.

“За даними УкрГідрометцентру, протягом 25 липня, в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися: — на малих водотоках Закарпатської області швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8м; — формування значного мiсцевого схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах;- утворення локальних селевих потоків”, — повідомили рятувальники.

Вони додали, що по мiрi розвитку синоптичної ситуацiї будуть уточнюватись гiдрологiчнi прогнози.

“Ввечерi 25 липня та впродовж 26 — 27 липня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 — 1,0м над рiвнями 24 серпня на 8 год., без негативних наслідків.

При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку”, — також йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україну йдуть дощі: синоптики дали прогноз на три доби

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