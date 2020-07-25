По обе стороны Карпат ожидается подъем уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровня воды в водоемах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в течение 25 июля, в местах прохождения сильных ливней будет происходить: - в малых водотоках Закарпатской области мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8м; - формирование значительного местного склонового стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах - образования локальных селевых потоков", - сообщили спасатели.
Они добавили, что по мере развития синоптической ситуации будут уточняться гидрологические прогнозы.
"Вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 24 августа на 8 часов, без негативных последствий.
При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - также говорится в сообщении.
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