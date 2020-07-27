Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Для запада, юга Украины и Житомирской области обнародовали предупреждение об ухудшении погодных условий 27 июля - в частности, из-за гроз и сильных дождей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Днем 27 июля в западных, в Житомирской областях и в южной части грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м/с, в южной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - информируют в ГСЧС.
Напомним, ранее в ГСЧС предупредили, что в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровня воды в водоемах.