На Закарпатье ливни вновь привели к подтоплению
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На Закарпатье значительное количество осадков в отдельных населенных пунктах привело к подтоплениям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"27 июля около 13:00 в результате прохождения кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках. Как следствие, в с. Скотник Воловецкого района рекой Веча уничтожено 1 и повреждены 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также из-за вылива воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги", - сообщили в ГСЧС.
По информации пресс-службы, для оказания помощи местному населению к расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец.
"В с. Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены 3 домохозяйства. В с. Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднен подъезд автомобилей к 10 дворам", - сообщили также в ГСЧС.
Отмечается, что помощь населению по расчистке русел ручьев оказывали представители государственного пожарно-спасательного поста села Пилипец. В настоящее время последствия непогоды уточняются.
Напомним, утром понедельника для запада, юга Украины и Житомирской области обнародовали предупреждения об ухудшениях погодных условий 27 июля - в частности, из-за грозы и сильных дождей.