На Прикарпатье и во Львовской области предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В течение 30 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 29 июля на 8 часов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в течение 30 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 29 июля на 8 часов. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.
Напомним, на Закарпатье ливни вновь привели к подтоплению.