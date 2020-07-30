На Закарпатье спасатели расчищают реку Боржава от мусорных пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Закарпатские спасатели расчищают реку Боржава от мусорных пробок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"30 июля спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения начали работы по расчистке одной из мусорных пробок, образовавшейся на р. Боржава, возле с. Нижние Реметы Береговского района", - говорится в сообщении.
Так, с помощью спецтехники и лодок сотрудники Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области извлекают из русла реки поваленные деревья и бытовые отходы, которые принес нынешний июньский паводок на Закарпатье.
Напомним, что на Прикарпатье и во Львовской области предупредили о повышении уровня воды в реках.