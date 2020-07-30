Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів з п’яти країн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Данії, Афганістану, Литви, Чорногорії та Саудівської Аравії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Королівства Данія Оле Егберга Міккельсена, посла Ісламської Республіки Афганістан Валі Монавара, посла Литовської Республіки Вальдемараса Сарапінаса, посла Чорногорії Драгіци Понорац та посла Королівства Саудівська Аравія Мухаммада аль-Мусгера”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Володимир Зеленський подякував данській стороні за тверду підтримку України, зокрема за нещодавно передану рятувальну техніку для подолання наслідків повеней у західних областях нашої країни.
Також зазначається, що Президент висловив подяку афганській стороні за конструктивну позицію в межах міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи українського літака рейсу PS752.
Окрім того, Володимир Зеленський подякував послу Литви за тверду та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та вагому практичну допомогу на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України.
“Крім того, Володимир Зеленський висловив готовність розвивати політичні контакти з Королівством Саудівська Аравія та наголосив на зацікавленості української сторони в розширенні співпраці у торговельно-економічній, сільськогосподарській та військово-технічній сферах, а також у галузі літакобудування”, - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що Президент запросив Короля Саудівської Аравії відвідати Україну з першим офіційним візитом і подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та висловив сподівання, що офіційний Ер-Ріяд зможе сприяти захисту прав і свобод кримських татар, які перебувають у важких умовах окупації в Криму.
Нагадаємо, Україна відкрила нову будівлю посольства у Польщі.