Степанов анонсував завершення будівництва нового відділення "екстренки" у Вінниці до кінця року

"Це дуже потужний проект, в якому буде повний спектр діагностичного обладнання, а також усе, що стосується реанімації. Думаю, що до кінця року відділення уже почне приймати хворих. Це приклад, коли є кошти і місцевого бюджету, і державного бюджету", — наголосив Степанов.

За словами очільника відомства, у ході реалізації програми "Велике будівництво" буде закуповуватися обладнання, зокрема, і для цієї лікарні.

"Йдеться, серед іншого, про ангіографи й комп’ютерні томографи", — зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, що у ході робочої поїздки до Вінницької області Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відвідав Вінницьку обласну клінічну лікарню ім. М.І. Пирогова, Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню, а також Міську клінічну лікарню швидкої меддопомоги Вінниці.