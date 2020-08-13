Степанов анонсировал завершение строительства нового отделения "экстренки" в Виннице до конца года

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83539 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102007 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126866 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107440 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127449 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101289 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102115 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101960 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Степанов анонсировал завершение строительства нового отделения "экстренки" в Виннице до конца года

Степанов анонсировал завершение строительства нового отделения "экстренки" в Виннице до конца года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. До конца 2020 года должно завершиться строительство нового современного отделения экстренной медицинской помощи КНП "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" в городе Винница. Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время поездки в Винницкую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Это очень мощный проект, в котором будет полный спектр диагностического оборудования, а также все, что касается реанимации. Думаю, что до конца года отделение уже начнет принимать больных. Это пример, когда есть средства и местного бюджета, и государственного бюджета", - отметил Степанов.

По словам главы ведомства, в ходе реализации программы "Большое строительство" будет закупаться оборудование, в том числе и для этой больницы.

"Речь идет, среди прочего, о ангиографах и компьютерных томографах", - отметил глава Минздрава.

Напомним, что в ходе рабочей поездки в Винницкую область Министр здравоохранения Украины Максим Степанов посетил Винницкую областную клиническую больницу им. М.И. Пирогова, Винницкую областную детскую клиническую больницу, а также Городскую клиническую больницу скорой помощи Виннице.

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