Степанов прибув на Вінниччину з робочим візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов із робочим візитом прибув на Вінниччину, де планує відвідати низку медичних закладів та, зокрема, поспілкуватися із лікарями та подивитися реконструкцію відділень. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми наш брифінг проводимо у Вінниці. Я відвідую Вінницьку область, зараз знаходжусь поруч з Вінницькою обласною клінічною лікарнею імені Пирогова, яку я сьогодні хочу відвідати, подивитися новозбудований хірургічний корпус. Також в мене заплановано відвідування обласної дитячої клінічної лікарні та лікарні швидкої допомоги міста Вінниця", - розповів Степанов.
Він додав, що скрізь хоче подивитися як розвивається медицина, поспілкуватися з лікарями, подивитися реконструкцію відділень. І по завершенню візиту – повідомить результати.
Нагадаємо, що в Україні за добу зафіксували два "коронавірусні антирекорди".