Степанов прибув на Вінниччину з робочим візитом

"Сьогодні ми наш брифінг проводимо у Вінниці. Я відвідую Вінницьку область, зараз знаходжусь поруч з Вінницькою обласною клінічною лікарнею імені Пирогова, яку я сьогодні хочу відвідати, подивитися новозбудований хірургічний корпус. Також в мене заплановано відвідування обласної дитячої клінічної лікарні та лікарні швидкої допомоги міста Вінниця", - розповів Степанов.

Він додав, що скрізь хоче подивитися як розвивається медицина, поспілкуватися з лікарями, подивитися реконструкцію відділень. І по завершенню візиту – повідомить результати.

Нагадаємо, що в Україні за добу зафіксували два "коронавірусні антирекорди".