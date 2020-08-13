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В Україні за добу зафіксували два "коронавірусні антирекорди"

В Україні за добу зафіксували два "коронавірусні антирекорди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні два нових антирекорди: антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус - вчора госпіталізували 315 осіб та по кількості заражених. Про це під час брифінг повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

"У нас черговий антирекорд: за добу заразились 1592 особи, з них 88 дітей, а також 92 медпрацівники. Було госпіталізовано 315 людей, такої кількості госпіталізованих в Україні за добу у нас ще не було", - заявив він.

Так, зафіксовано 22 летальні випадки, при цьому одужало 530 пацієнтів.

З його слів, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 86 140 осіб, з них 5 983 дитини та 9392 медпрацівники. При цьому загалом одужало 46216 людей, летальних випадків 1 992.

Разом з тим, Степанов зазначив, що в Україні планують якнайшвидше поділити регіони на "зони" захворюваності.

Нагадаємо, що в Україні вже 86 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 592.

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