В Україні за добу зафіксували два "коронавірусні антирекорди"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні два нових антирекорди: антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус - вчора госпіталізували 315 осіб та по кількості заражених. Про це під час брифінг повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
"У нас черговий антирекорд: за добу заразились 1592 особи, з них 88 дітей, а також 92 медпрацівники. Було госпіталізовано 315 людей, такої кількості госпіталізованих в Україні за добу у нас ще не було", - заявив він.
Так, зафіксовано 22 летальні випадки, при цьому одужало 530 пацієнтів.
З його слів, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 86 140 осіб, з них 5 983 дитини та 9392 медпрацівники. При цьому загалом одужало 46216 людей, летальних випадків 1 992.
Разом з тим, Степанов зазначив, що в Україні планують якнайшвидше поділити регіони на "зони" захворюваності.
Нагадаємо, що в Україні вже 86 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 592.