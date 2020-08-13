В Україні вже 86 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 592

Так, з 86 140 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 592 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 1 992 людей, з них 22 - за останню добу.

Дані про одужалих поки не оновлені, станом на 12 серпня одужали від хвороби 45 686 людей.

Нагадаємо, коронавірусом у світі за добу інфіковано 325 тис. людей, загалом - 20,5 млн.