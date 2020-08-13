В Україні вже 86 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 592
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні на 8:40 13 серпня зафіксовано вже понад 86 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу знову показав стрибок, перевищивши 1,5 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 86 140 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 592 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 1 992 людей, з них 22 - за останню добу.
Дані про одужалих поки не оновлені, станом на 12 серпня одужали від хвороби 45 686 людей.
Нагадаємо, коронавірусом у світі за добу інфіковано 325 тис. людей, загалом - 20,5 млн.