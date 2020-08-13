В Украине уже 86 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 592
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Украине на 8:40 13 августа зафиксировано уже более 86 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки снова показал скачок, превысив 1,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 86 140 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 592 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 1992 человек, из них 22 - за последние сутки.
Данные о выздоровевших пока не обновлены, по состоянию на 12 августа выздоровели от болезни 45 686 человек.
Напомним, коронавирусом в мире за сутки инфицировано 325 тыс. человек, в общем - 20,5 млн.