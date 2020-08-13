Коронавірус у світі: за добу 325 тис. інфікованих, загалом - 20,5 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Станом на ранок четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 747 845. У свою чергу, одужали 12 743 275 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 20 532 835 осіб інфіковано. У порівнянні з даними університету за аналогічний час минулої доби, на COVID-19 інфікувались понад 325,8 тис. осіб.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 195 195), Бразилія (3 164 785), Індія (2 329 638), Росія (900 745), Південно-Африканська Республіка (568 919), а також Мексика, Перу, Колумбія, Чилі, Іран, Іспанія, Велика Британія, Саудівська Аравія та Пакистан.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (165 975), Бразилії (104 201), Мексиці (53 929), Великій Британії (46 791), Індії (46 091), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4 697.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 84 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 970 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.