В Україні вже 84,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 433
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Україні на 8:50 12 серпня зафіксовано вже понад 84,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків зросла у порівнянні з попереднім днем. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 84 548 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 433 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 970 людей, з них 19 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 45 686, за добу - 752.
Нагадаємо, від коронавірусу у світі одужало майже 12,5 млн людей.