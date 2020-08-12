Коронавірус у світі: від хвороби одужало майже 12,5 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Станом на ранок середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 739 898. У свою чергу, одужали 12 460 381 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 20 207 011 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 140 512), Бразилія (3 057 470), Індія (2 268 675), Росія (895 691), Південно-Африканська Республіка (566 109), а також Мексика, Перу, Колумбія, Чилі, Іран, Велика Британія, Іспанія, Саудівська Аравія та Пакистан.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (164 536), Бразилії (101 752), Мексиці (53 929), Великій Британії (46 611), Індії (45 257), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4 692.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 83 115 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 951 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.