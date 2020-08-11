В Україні вже понад 83 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 158

Так, з 83 115 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 158 інфікованих, що дещо більше, ніж добою раніше, утім, як і раніше перевищує тисячу випадків.

Внаслідок хвороби загалом померли 1 951 людей, з них 29 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 44 934, за добу - 575.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом в світі перевищила 20 млн.