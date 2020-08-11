В Україні вже понад 83 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 158
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Україні на 8:50 11 серпня зафіксовано вже понад 83 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - знову більше ніж тисяча. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 83 115 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 158 інфікованих, що дещо більше, ніж добою раніше, утім, як і раніше перевищує тисячу випадків.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 951 людей, з них 29 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 44 934, за добу - 575.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом в світі перевищила 20 млн.