В Украине уже более 83 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 158
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Украине на 8:50 11 августа зафиксировано уже более 83 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - опять больше тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 83 115 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1158 инфицированных, что несколько больше, чем сутками ранее, впрочем, по-прежнему превышает тысячу случаев.
Вследствие болезни всего умерли 1951 человек, из них 29 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 44 934, за сутки - 575.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 20 млн.