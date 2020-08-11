Кількість інфікованих коронавірусом в світі перевищила 20 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станом на 3:00 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 733 103. У свою чергу, одужали 12 209 074 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 20 001 019 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 085 821), Бразилія (3 057 470), Індія (2 215 074), Росія (890 799), Південно-Африканська Республіка (563 598), а також Мексика, Перу, Колумбія, Чилі, Іран, Велика Британія, Іспанія, Саудівська Аравія та Пакистан.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (163 370), Бразилії (101 752), Мексиці (52 298), Великій Британії (46 611), Індії (44 386), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4 689.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 81 957 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 922 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.