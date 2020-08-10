В Україні майже 82 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 008
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Україні на 9 годину 10 серпня зафіксовано вже майже 82 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - вчергове більше ніж тисяча. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 81 957 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 008 інфікованих, що дещо менше, ніж добою раніше, утім, як і раніше перевищує тисячу випадків.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 922 людей, з них 25 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 44 359, за добу - 387.
Нагадаємо, від коронавірусу у світі одужало понад 12 млн людей, а померло майже 730 тисяч.